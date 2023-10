Fazil Say: Migros streicht Pianist nach Äusserung aus dem Programm

Der renommierte türkische Pianist Fazil Say sollte eigentlich bald mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra auftreten. Wegen eines Tweets wurde er jetzt aber ersetzt.

1 / 4 Der türkische Star-Pianist Fazil Say wird nicht am Konzert von Kulturprozent-Klassik spielen. imago images/Sämmer Das gab der Detailhändler am Samstag in einer Mitteilung bekannt. IMAGO/Geisser Auslöser war ein Post des türkischen Präsidenten Erdogan, den Say geteilt hatte. IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Ein geplantes Migros-Konzert wird ohne dem Star-Pianist Fazil Say stattfinden.

Grund ist ein Post auf X, in dem Say Israel vorwarf, das Al-Ahli-Spital im Gazastreifen angegriffen zu haben.

Statt dem türkischen Pianisten wird nun der Schweizer Louis Schwizgebel mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra zusammenarbeiten.

Die Migros hat die Auftritte des renommierten Pianisten Fazil Say (53) aus ihrem Kulturprozent-Klassik-Programm gestrichen. Auslöser war eine Äusserung des türkischen Pianisten in den sozialen Medien zum Nahostkonflikt.

«Nicht mit unseren Werten vereinbar»

Der Detailhandelsriese, der sich mit dem Migros-Kulturprozent für kulturelle und soziale Anliegen einsetzt, bestätigt den Entscheid gegenüber 20 Minuten: «Die vier Konzerte erfahren eine Programmänderung. Grund für den Wechsel sind öffentliche Äusserungen Fazil Says im Nachgang zum Terror-Angriff auf Israel, welche für die Migros nicht haltbar sind», heisst es in der Stellungnahme des Unternehmens.

Say hatte am Dienstag auf X (ehemals Twitter) einen Beitrag des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (69) geteilt, in dem Erdogan Israel für die Ereignisse im Al-Ahli-Spital in Gaza-Stadt verantwortlich machte, deren genaue Umstände noch unklar sind.

Say fordert Strafverfolgung von Netanjahu

Say bedankte sich daraufhin bei Erdogan für eine, wie er es nannte, «rationale Erklärung» und forderte die strafrechtliche Verfolgung von Premierminister Benjamin Netanjahu (74) wegen «Kriegsverbrechen, Völkermords und Massakern».

In Bezug auf die Absage seiner Konzerte äusserte sich auch Say. Er habe es als «verwirrend und beunruhigend» empfunden, dass diese Ansichten zur einseitigen Absage seiner Konzerte geführt haben. Er vertraue auf die Grundsätze der freien Meinungsäusserung in Europa und betonte, dass persönliche Meinungen nicht in das Berufsleben eingreifen dürften.

Ersatz kommt aus der Schweiz

Obwohl die Migros die Entscheidung, Say auszuladen, nur wenige Tage vor den geplanten Konzerten getroffen hat, werden die Aufführungen stattfinden. Anstelle von Say wird nun der Schweizer Pianist Louis Schwizgebel (35) mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra zusammenarbeiten.