Donald Trump : «FBI-Agenten könnten Beweise in meinem Haus platziert haben»

In Donald Trumps Anwesen in Florida hat das FBI eine Razzia durchgeführt. Der ehemalige US-Präsident spricht von einer «Hexenjagd» und bezeichnet die USA als «Bananenrepublik».

1 / 4 Donald Trump schäumt nach der Razzia auf seinem Anwesen in Florida vor Wut. IMAGO/Icon Sportswire Das FBI könnte auf seinem Anwesen womöglich Beweise «platzieren», sagte der ehemalige US-Präsident. AFP Unmittelbar vor seiner geplanten Aussage unter Eid hat Trump das gegen seine Familienholding Trump Organization laufende Betrugsverfahren als «grösste Hexenjagd in der Geschichte der USA» gebrandmarkt. IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Die Razzia auf Donald Trumps Anwesen Mar-a-Lago wirft in den USA hohe Wellen.

Der ehemalige US-Präsident äussert den Verdacht, das FBI könne Beweise «platziert» haben.

Trump hat bei einer Befragung unter Eid zu seinen Geschäftspraktiken die Aussage eigenen Angaben zufolge verweigert.

Nach der Razzia in seinem Anwesen in Florida hat der frühere US-Präsident Donald Trump die Vermutung in den Raum gestellt, dass FBI-Agenten dort womöglich Beweise «platzieren» könnten. «Jeder wurde aufgefordert, die Räumlichkeiten zu verlassen», schrieb Trump am Mittwoch über die FBI-Durchsuchung in seinem Online-Netzwerk. «Sie wollten allein sein, ohne jegliche Zeugen für das, was sie machen, wegnehmen oder – hoffentlich nicht – ‹platzieren›.»

«Das FBI und andere Vertreter der Regierung lassen niemanden, nicht einmal meine Anwälte, in die Nähe der durchsuchten Bereiche», kritisierte Trump weiter. Sein Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach war am Montagabend von der US-Bundespolizei FBI mit zahlreichen Beamten durchsucht worden. Dies war von Trump und führenden Vertretern seiner Republikaner massiv kritisiert worden.

Die Bundespolizei lehnte es ab, einen Grund für die Durchsuchung zu nennen. Medienberichten zufolge handelte es sich um eine vom Gericht erlaubte Aktion im Zusammenhang mit Dokumenten, die Trump nach dem Ende seiner Präsidentschaft im Januar 2021 vom Weissen Haus nach Mar-a-Lago mitgenommen hatte, obwohl er laut Gesetz alle Dokumente dem Nationalarchiv hätte übergeben müssen.

Er bezeichnet Generalstaatsanwältin als «Rassistin»

Unmittelbar vor seiner geplanten Aussage unter Eid hat der frühere US-Präsident das gegen seine Familienholding Trump Organization laufende Betrugsverfahren als «grösste Hexenjagd in der Geschichte der USA» gebrandmarkt. Er werde «von allen Seiten attackiert – Bananenrepublik», schrieb Trump am Mittwoch in seinem Online-Netzwerk. Der Ex-Präsident sollte im Laufe des Tages in New York unter Eid aussagen.



«Morgen treffe ich die rassistische Generalstaatsanwältin von New York, um die grösste Hexenjagd in der Geschichte der USA fortzusetzen!», schrieb Trump am Dienstag auf Truth Social. Er wiederholte damit den Vorwurf des Rassismus gegenüber Generalstaatsanwältin Letitia James, die schwarz ist.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James geht im Zuge zivilrechtlicher Ermittlungen dem Verdacht nach, dass die Trump Organization den Wert von Immobilien künstlich aufgeblasen hatte, wenn sie Kredite von Banken erhalten wollte. In anderen Fällen sollen die Immobilienwerte kleingerechnet worden sein, um weniger Steuern oder Versicherungsbeiträge zahlen zu müssen.

Trump verweigert Aussage

Trump hat bei einer Befragung unter Eid zu seinen Geschäftspraktiken die Aussage eigenen Angaben zufolge verweigert. Er habe es auf Anraten seiner Verteidigung abgelehnt, die Fragen zu beantworten, und sich auf das Recht berufen, das jedem Bürger und jeder Bürgerin gemäss der Verfassung der Vereinigten Staaten zustehe, verkündete Trump am Mittwoch auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social.

