FBI findet entführtes Mädchen dank Nintendo-Switch-Konsole

Die beiden tauschten sich über Wochen aus, bis der Mann sie schliesslich an ihrem Wohnort besuchte und das Mädchen mit nach Hause in den Bundesstaat Arizona nahm.

In den USA sorgte eine Nintendo Switch für die Aufklärung eines Entführungsfalles.

Nintendo und das FBI konnten so den Standort ausfindig machen und den Täter verhaften.

Ein 15-jähriges Mädchen aus Norfolk im US-Bundesstaat Virginia lernte im August 2022 im Internet einen Mann kennen . Wenig später reiste der 28-Jährige zu ihrem Wohnort. Daraufhin nahm er sie mit nach Hause. Sie wurde fast zwei Wochen lang vermisst, weder Polizei noch private Suchaktionen der Familie waren bei der Fahndung erfolgreich – bis die Entführte ihre Nintendo Switch nutzte, um online zu gehen und Youtube zu schauen. So konnte sie von den Sicherheitsbehörden geortet und gerettet werden.

So kam es zur Entführung

Die 15-Jährige nutzte die Onlinechat-Plattform Omegle, wo die Nutzerinnen und Nutzer anonym und per Zufallsmatch miteinander schreiben können. Dort kam das Mädchen zum ersten Mal mit dem 28-jährigen Ethan Roberts in Kontakt, so Kotaku.com. Die beiden teilten ihre Kontaktdaten und tauschten sich über mehrere Wochen aus.