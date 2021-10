Leichenspürhund im Einsatz – FBI findet persönliche Gegenstände von Gabby Petitos Freund in Naturreservat

Brian Laundrie war am 13. September allein von der Reise mit Gabby Petito zurückgekehrt. Kurz darauf verschwand auch er spurlos.

An der Suche mit der Polizei waren die Eltern von Laundrie, Chris und Roberta, (im Bild) beteiligt gewesen.

Am 20. Oktober 2021 entdeckte das FBI persönliche Gegenstände von Brian Laundrie im Myakkahatchee-Creek-Nationalpark in Florida .

Bei der Suche nach dem Freund der getöteten Gabby Petito in Florida sind mutmasslich persönliche Gegenstände von ihm gefunden worden.

Das FBI hat erstmals eine heisse Spur im Fall Brian Laundrie: Im Myakkahatchee-Creek-Nationalpark in Florida wurden persönliche Ge g enstände g efunden, die dem verschwundenen Freund der getöteten Gabby Petito gehören. Steven Bertolino, Anwalt der Familie Laundrie, bestätigte gegenüber CNN den Fund der Objekte.

Vor Ort war ein Auto gefunden worden, das Laundrie gefahren hatte. Laut Fox News hab e man auch eine weisse Tasche und eine n dunklen Gegenstand am Rande eines Brombeergebüsches entdeckt. In demselben Gebiet wurden menschliche Überreste gefunden, meldet NBC News . Der Ort sei bis vor kurzem unter Wasser gestanden. Es gibt keine Bestätigung, dass die Überreste zu Brian Laundrie gehören.

Stunden später erreichte j e doch e in Gerichtsmediziner von Sarasota County und ein Leichenhund den Fundort. In Fernsehberichten waren zahlreiche Polizeifahrzeuge zu sehen. Im Wald wurde ein Zelt aufgestellt. An der Suche mit der Polizei sollen die Eltern von Laundrie, Chris und Roberta, beteiligt gewesen sein.