Er wollte eine Miliz gründen : FBI konfiszierte Capitol-Gebäude aus Lego bei Anführer vom 6. Januar

Das FBI hat beim Lehrer und Ex-Elitesoldaten Robert Morss zuhause ein fertig gebautes Lego-Modell des Capitols konfisziert. Morss ist angeklagt, beim Sturm auf das Regierungsgebäude Polizisten attackiert zu haben.

U.S. Department of Justice

Morss am 6. Januar vor dem Capitol. In seiner Tarnjacke stecken eine Schere und eine Schutzbrille.

FBI-Beamte nahmen am 11. Juni in Glenshaw im US-Bundesstaat Pennsylvania einen mutmasslichen Teilnehmer an den Krawallen vom 6. Januar in Washington D.C. fest. In der Wohnung des 27-jährigen Robert Morss fanden sie bei der Durchsuchung nicht nur mehrere Waffen sowie Kleidungsstücke, die er am Tag des Aufstandes getragen hatte, sondern auch das fertig zusammengebaute Lego-Modell des Capitols, wie jetzt bekannt wurde. Ob er sich damit vor dem Sturm der Trump-Anhänger auf das Gebäude besser mit den Örtlichkeiten vertraut machen wollte, ist nicht bekannt.