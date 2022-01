Spital in Schottland – FBI sucht Verbrecher jahrelang - dann «schnappte ihn Covid»

1 / 7 Nicholas Rossi wurde im Dezember 2021 in einem Spital in Glasgow festgenommen. Der Covid-19-Patient war ein gesuchter Krimineller in den USA. Screenshot nalahverdian2.wordpress.com Rossi wi rd verdächtigt, eine Frau vergewaltigt zu haben, 2018 soll er einen weiteren sexuellen Übergriff in Ohio verübt haben . Screenshot Youtube/WPRI Der Mann benutzte verschiedene Pseudonyme : Nicholas Alahverdian, Nicholas Alahverdian Rossi, Nicholas Edward Rossi, Nicholas Alahverdian-Rossi, Nick Alan, Nicholas Brown, Arthur Brown and Arthur Knight. Screenshot Staatsanwaltschaft Utah County

Darum gehts Der 34-jährige Nicholas Rossi wurde im Dezember 2021 in einem Spital in Schottland festgenommen.

Der Mann war in den USA wegen Betrugs und sexuellen Übergriffs gesucht.

Schliesslich «schnappte ihn Covid», wie ein US-Reporter kommentiert.

Die Festnahme von Nicholas Rossi wird als Paradebeispiel grossartiger Polizeiarbeit gefeiert: Der 34-Jährige war von Interpol im Zusammenhang mit einem sexuellen Übergriff in den USA im Jahr 2008 gesucht worden. Als im Dezember ein Mann namens Arthur Knight im Queen Elizabeth University Hospital i n Glasgow mit Covid-19 eingeliefert wurde, dachten sich die Ärzte zunächst nichts. Dann kam die schottische Polizei mit einem internationalen Haftbefehl.

Die kriminelle Laufbahn von Nicholas Rossi begann vor über 15 Jahren. Der Mann soll seinen Pflegevater betrogen haben, indem er Kreditkarten auf seinen Namen ausstellte und Schulden in Höhe von mehr als 200'000 Dollar anhäufte. Damals erwirkte das FBI einen ersten Haftbefehl gegen ihn.

Nicholas Rossi alias Alahverdian starb angeblich im Februar 2020

2008 wurde Nicholas Rossi verdächtigt, eine Frau vergewaltigt zu haben, 2018 soll er einen weiteren sexuellen Übergriff in Ohio verübt haben. Zu jenem Zeitpunkt benutzte der Mann verschiedene Pseudonyme : Nicholas Alahverdian, Nicholas Alahverdian Rossi, Nicholas Edward Rossi, Nicholas Alahverdian-Rossi, Nick Alan, Nicholas Brown, Arthur Brown and Arthur Knight.

Als Nicholas Alahverdian stieg er 2019 im US-Staat Rhode Island in die L o kalpo litik ein und engagierte sich besonders für das staatliche Kinderfürsorgesystem. Doch Monate später kündigte der « Politiker» an, dass er an einem Non-Hodgkin-Lymphom im Spätstadium leide und nur noch wenige Wochen zu leben habe. In einer Todesanzeige im Online-Nachruf-Portal EverLoved.com stand, dass Alahverdian am 29. Februar 2020 gestorben sei. Laut der Website wurde sein Leichnam eingeäschert, die Asche dann im Meer verstreut.

« Die Kinder und Familien in der Obhut des Rhode Island Department of Children Youth and Families (DCYF), die er inspirierte und durch turbulente Regierungsübergriffe führte, haben einen Kämpfer verloren, der zwei Jahrzehnte lang an vorderster Front gekämpft hat» , hiess es im Nachruf.

«Es waren nicht die Cops, die ihn schnappten, es war Covid»

Aus der Liste gesuchter Verbrecher beim FBI verschwand Rossi aber offenbar nicht. Wie BBC schreibt, sollen die Ermittler und Ermittlerinnen ernsthafte Zweifel an der Geschichte über Rossis Tod gehabt haben. Ein Polizist bei der Staatspolizei von Rhode Island soll sogar de n Priester angerufen haben, der die Gedenkfeier abhalten sollte, damit die Messe nicht stattfinde. « Das wäre Betrug» , warnte der Ermittler den Geistlichen .

Als am 13. Dezember ein gewisser Arthur Knight i n ein schottische s Spital mit schweren Corona-Symptomen gebracht und intubiert wurde, landete Nicholas Rossi erneut i m Visier der Behörden. Die Staatsanwaltschaft von Utah County will sich derzeit nicht darüber äussern, wie Nicholas Rossi gefunden wurde. Dies könnte « Ermittlungsmethoden offenlegen » , zitiert «The Providence Journal» einen Ermittler. Hinter der Festnahme stecke jedoch « sorgfältige Ermittlungsarbeit » , die an die Interpol-Behörden weitergeleitet worden sei.

CBS-Reporter Tim White, der den Fall seit Jahren verfolgt, sagte gegenüber BBC: « Alle waren fassungslos, als die Nachricht kam, dass er in Schottland am Leben ist. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Die Polizei hat jahrelang versucht, ihn zu fassen . Aber es waren schliesslich nicht die Cops, die ihn geschnappt haben, es war Covid.»