Razzia bei Trump : FBI suchte offenbar auch nach Dokumenten über Atomwaffen

Die «Washington Post» berichtete in der Nacht zum Freitag, die nicht näher bezeichneten Quellen der Zeitung hätten weder gesagt, um welche Informationen es sich konkret gehandelt habe, noch ob diese Informationen die USA oder andere Staaten betroffen hätten.

Am Mittwoch wurde Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida bei einer Razzia von FBI-Ermittlern durchsucht.

Das FBI hatte am vergangenen Montag Trumps Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida durchsucht. Der Vorgang gilt als beispiellos in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Trump war während der Durchsuchung nicht in seinem Anwesen. Er und andere Republikaner haben die Durchsuchung heftig kritisiert und dem demokratischen US-Präsidenten Joe Biden vorgeworfen, das FBI zu politisieren. Biden wusste nach Angaben des Weissen Hauses nicht vorab über die Durchsuchung des Trump-Anwesens Bescheid.