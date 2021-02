Verlängerungs-Krimi auf dem Brügglifeld : FC Aarau kegelt Sion aus dem Cup

Der FC Sion muss im Cup die Segel streichen. Die Walliser kassieren im Achtelfinal gegen Aarau eine überraschende 2:4-Pleite nach Verlängerung.

Doppelschlag in der Verlängerung

Zu zehnt kam der FC Sion im zweiten Durchgang endlich besser ins Spiel. Grgig sorgte per Elfmeter für den zwischenzeitlichen Ausgleich (62.). Und in der 83. Minute köpfte Hoarau Sion gar in Führung. Doch Balaj (88.) rettete die Aarauer noch in die Verlängerung.