Von Betonkran getroffen - FC Aarberg bildet Herz für bei Unfall verstorbenen T.S.* (22)

Damit erinnern sie an T. S.*, der am Dienstag bei einem Unfall auf dieser Baustelle starb.

Der Verein bildete vor einem Match in Gedenken an T.S. ein Herz .

In Rosshäusern BE kam es am vergangenen Dienstag zu einem tödlichen Unfall. Der 22-jährige T.S.* wurde aus noch ungeklärten Gründen von einer Autobetonpumpe getroffen. Er starb noch an der Unfallstelle, die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.