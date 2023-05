FC Barcelona: 27. Meistertitel nach Derbysieg gegen Espanyol

Grosser Jubel beim FC Barcelona! Die Katalanen bezwingen Stadtrivale Espanyol auswärts mit 4:2 und sicheren sich dabei den ersten spanischen Meistertitel seit 2019. Es ist der 27. in der Vereinshistorie. Stürmerstar Robert Lewandowski schoss im RCDE Stadium bereits in der ersten Halbzeit zwei Treffer (11. und 40. Minute).

Erster Titel unter Xavi

Vier Spieltage vor Schluss hat Blaugrana 14 Punkte Vorsprung vor Real Madrid und kann deshalb nicht mehr eingeholt werden. Für Clublegende Xavi ist es der erste Meistertitel als Trainer, nachdem er als Spieler mit Barça in Spanen acht Mal zuoberst stand. Der Erfolg in der Liga überdeckt die Misserfolge der Katalanen auf europäischem Parkett, wo der Club in der Champions League bereits in der Vorrunde scheiterte und in der Europa League gegen Manchester United raus flog.