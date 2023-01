FC Barcelona wird nach 9:0-Sieg disqualifiziert

Barça wehrt sich

Der Cup-Titelverteidiger kündigte an, in Berufung zu gehen. Trainer Jonatan Giraldez (31) versuchte den Fauxpas damit zu erklären, dass die Sperre von Geyse nicht auf der Website des Verbandes zu finden gewesen sei. In einem Communiqué schreibt der Club: «Der FC Barcelona wird alle möglichen Massnahmen ergreifen.»

Medaillen müssen sich die Stars selber nehmen

Interessant: Das Ganze hat einen faden Beigeschmack. So befinden sich mehrere spanische Vereine, darunter auch Barça, im Streit mit dem spanischen Fussballverband. Der Grund ist ein Streit um den Nationaltrainer Jorge Vilda (41). 15 Nationalspielerinnen kritisierten ihn und seine Trainings, forderten im letzten Sommer die Entlassung des 41-Jährigen. Der Verband will sich aber nicht reinreden lassen und hält an Vilda fest.

Barcelona schiesst alles kurz und klein

Barcelona lässt sich derweil von all diesen Unruhen nicht stören. Am Mittwochabend gewann der klare Tabellenführer der spanischen Liga mit 7:0 gegen den FC Levante Las Planas. Crnogorcevic schoss zwei Tore. Die Katalaninnen führen dank des Erfolgs die Meisterschaft mit 45 Punkten und einem Goalverhältnis von 64 zu 4 (!) unangefochten an. Und: Es war ihr 50. Sieg in einem Ligaspiel in Folge. So eine Siegesserie in einem Ligawettbewerb ist historisch – bei den Frauen und Männern.