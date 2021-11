«League of Legends» – FC Barcelona zwar ohne Messi, dafür neu mit E-Sport-Team

Der FC Barcelona möchte die Welt des E-Sports erobern und hat ab sofort ein «League of Legends»-Team. Trotzdem kämpft man nicht direkt auf den grössten E-Sport-Bühnen, sondern will zuerst Spanien erobern.

1 / 6 Der FC Barcelona hat neu auch ein «League of Legends»-Team. FC Barcelona Noch ist unbekannt, welche Spieler den FC Barcelona im Moba vertreten. Klar ist, sie spielen in der höchsten spanischen Liga, der Super League. Riot Ist das der erste Schritt, um in der höchsten «League of Legends»-Liga in Europa zu spielen? Klar ist, dass wenn der FC Barcelona zu den Besten gehören will, viel Geld investiert werden muss. FC Barcelona

Darum gehts Der FC Barcelona hat neu ein «League of Legends»-E-Sport Team.

Das Team vertritt Barça in der Super League, der höchsten spanischen «LoL»-Liga.

Welche Spieler den Fussballclub vertreten, ist unbekannt.

Auch unbekannt ist, ob der FC Barcelona sich in Zukunft an der LEC, der höchsten europäischen Liga, einen Slot erkaufen möchte.

Da die LEC eine Franchising-Liga ist, muss der Slot erkauft werden. Preis pro Slot: Über 25 Millionen Euro.

Der FC Barcelona gehört nicht nur zu den besten Fussballclubs, Barça ist in mehreren Sportarten aktiv, wie im Basketball, Futsal oder Handball. Jetzt wagt man den Sprung in den E-Sport mit dem ersten Team in «League of Legends». Wer den FC Barcelona kennt, der weiss, dass man auch im E-Sport Erfolge feiern möchte.



Wer diesen Erfolg umsetzen soll, ist bis jetzt nicht bekannt. Klar ist, Barça stellt ein Team in der Super League.

Das ist die höchste spanische «League of Legends»-Liga, die man natürlich gewinnen möchte, denn eigentlich ist die Super League einem Club wie dem FC Barcelona nicht würdig.

Möchte Barça einen LEC-Slot kaufen?

Vielleicht ist das Ganze auch nur ein Test, um zu sehen, ob man im E-Sport überhaupt Erfolg haben kann, wenn auch nur national. Denn wenn man wirklich mit den Besten mithalten möchte, muss man viel Geld investieren, was für einen Sportclub, der im letzten Jahr einen Verlust von über 500 Millionen Schweizer Franken geschrieben hat, keine einfache Entscheidung ist.



Die LEC ist die höchste «League of Legends»-Liga in Europa, sie ist sozusagen, die Champions League für «LoL»-Pro-Gamer. Mit einem kleinen Unterschied: Wer mitspielen möchte, der muss Geld in die Finger nehmen. Die Liga ist nämlich ein Franchising-System. Während ein Slot zu Beginn etwa acht Millionen Euro gekostet hat, zahlt man heute für einen Slot über 25 Millionen Euro. Dazu muss man ihn auch noch zuerst bekommen.

Der offizielle Trailer zum neuen «League of Legends»-Team vom FC Barcelona. FC Barcelona

Auch wenn man in der Theorie so einen Slot bekommt, müsste man immer noch fähige Spieler oder Spielerinnen finden, die gegen die anderen Teams gewinnen können, denn ein FC Barcelona möchte sicher nicht das Schlusslicht bilden. Und solche Gamerinnen und Gamer kosten unzählige Millionen, kommt dazu, dass ein E-Sport-Team von Barça sicher auch Spanier und Spanierinnen im Team haben sollte, und Spanien ist definitiv nicht die grösste E-Sport-Nation.



Viele Hindernisse stehen dem FC Barcelona im Weg. Schon jetzt ist klar, ein «Call of Duty»-Team oder «Counter-Strike»-Squad wird es nicht geben, denn beim FC Barcelona werden nur Spiele ohne Gewalt gespielt. Darum wird neben «League of Legends» schon länger «Rocket League» und das Kartenspiel «Hearthstone» gespielt.