FC Basel: Andrin Hunziker reisst sich das Kreuzband

Yverdon-Sport ist der erste der drei Aufsteiger in die Super League, der einen Vollerfolg einfahren kann: Im Waadtländer-Derby beim anderen Liga-Rückkehrer Lausanne-Sport gelang dem Team von Marco Schällibaum in der 93. Minute der Lucky Punch durch den erst in der 71. Minute eingewechselten Joker Evans Maurin. Lausanne-Sport, trainiert von Ex-Nati-Verteidiger Ludovic Magnin, spielte über weite Strecken dominant und war in der 29. Minute durch Alvyn Sanches in Führung gegangen, ehe Varol Tasar per direktem Freistoss Yverdon überhaupt zurück ins Spiel brachte (45. +3). Es ist der erste Sieg der Grünen im Oberhaus seit 2006. (sih)