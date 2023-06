FC Basel: Andy Diouf wechselt zum RC Lens

Andy Diouf überzeugte in dieser Saison gleich mehrfach beim FC Basel. Hier traf er gegen die AC Fiorentina.

Nun scheint es bei Andy Diouf schnell zu gehen. So vermeldet der FC Basel, der sich derzeit in Seefeld (Österreich) auf die neue Saison vorbereitet, am Donnerstagmorgen auf Twitter: «Er ist heute Morgen für Verhandlungen mit einem anderen Club aus dem Trainingslager abgereist. Sobald es etwas zu kommunizieren gibt, werden wir dies auf unseren Kanälen tun.»