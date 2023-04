FC Basel Andy Pelmard ist der heimliche Europa-Held des FCB

Die Freude beim FC Basel ist nach dem Einzug in den Halbfinal der Conference League riesig. Heiko Vogel ist stolz auf sein Team – Andy Pelmard lobt er derweil besonders.

Hier trifft Joker Jean-Kévin Augustin zum Ausgleich gegen OGC Nizza. SRF

Darum gehts Der FC Basel steht im Halbfinal der Conference League.

Basel gewann am Donnerstagabend gegen OGC Nizza.

Heiko Vogel lobt besonders Verteidiger Andy Pelmard überschwänglich.

Die Liste der rotblauen Helden nach der Qualifikation für den Halbfinal der Conference League ist lang. Darauf steht zum Beispiel der Name von Kasim Adams, der mit seinem Ballverlust den frühen Gegentreffer verschuldete, mit seinem Kopftor in der Verlängerung seinen Fehler aber mehr als wieder wettmachte (siehe Video unten). Oder Joker Jean-Kévin Augustin, der nach langer Verletzungszeit den FCB gegen Nizza mit seinem späten Ausgleich überhaupt erst in die Verlängerung rettete (Video oben).

Für Trainer Heiko Vogel steht aber ein anderer Name zuoberst auf der Basler Heldenliste: Verteidiger Andy Pelmard. Der 23-Jährige ist in der südfranzösischen Stadt geboren und spielte bis zu seinem Wechsel nach Basel bei Nizza. «Er war heute der beste Mann auf dem Platz», so Vogel. «Für ihn waren es zwei ganz besondere Spiele. Dass er dann eine solche Leistung zeigt, ist nicht selbstverständlich.»

Adams nickt den FCB in den Halbfinal der Conference League. SRF

Andy Pelmard hat nur ein Spiel verpasst

Tatsächlich legte Pelmard im Allianz Riviera vor den Augen seiner Familie einen unfassbar abgeklärten Auftritt hin. Auch, dass er in der neunten Minute den Ball unglücklich ins eigene Tor zur Nizza-Führung ablenkte, schien ihn nicht aus der Ruhe zu bringen. «Was Andy heute, aber auch in den letzten Wochen gezeigt hat, ist unfassbar», so Vogel.

Der Franzose hat sich in Basel aber nicht erst in den letzten Wochen zum absoluten Schlüsselspieler entwickelt. Von 51 Pflichtspielen, die der FCB in dieser Saison bislang bestritt, verpasste Pelmard nur ein einziges.

Im Quali-Hinspiel gegen Bröndby liess ihn der damalige Trainer Alex Frei zu Hause, nachdem der Dauerbrenner zu spät am Treffpunkt erschienen war. Wenn es im Mai zum Halbfinal-Hinspiel nach Florenz geht, wird Europa-Held Pelmard dieses Malheur ganz sicher nicht noch mal passieren.

Gewinnt der FC Basel die Conference League? Ja. Nein.

Hier freuen sich Andy Pelmard, Taulant Xhaka und Kasim Adams zusammen. REUTERS