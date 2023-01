Fuss-OP: FC-Basel-Boss David Degen liegt im Spital 

Indirekt drohte die Basler Führung den Vereinsmitgliedern mit einer Verkleinerung ihrer Aktienanteile, sollten diese sich nicht mit 300’000 Franken am Verlust beteiligen. Am Donnerstag später ruderte die Holding AG dann wieder zurück und teilte mit, den gesamten Verlust zu decken.

Daraufhin besuchte Degen am Freitag und Samstag gemeinsam mit seinem Bruder Philipp die Hahnenkammrennen in Kitzbühel, ehe der FCB am Sonntag in die zweite Saisonphase startete. In St. Gallen kamen die Basler bei frostigen Temperaturen nicht über ein ernüchterndes 1:1 hinaus, Degen verfolgte die Partie von der Tribüne des Kybunparks aus.