FC Bologna: FC Basel lässt Dan Ndoye ziehen

In Bologna trifft Ndoye auf Ex-YB-Profi Michel Aebischer.

Zeki Amdouni, Andy Pelmard und Andy Diouf verliessen den FC Basel in diesem Transferfenster bereits für eine Millionensumme, nun kommt mit Dan Ndoye der nächste prominente Abgang dazu. Der 22-jährige Offensivspieler wechselt nach zwei Jahren in Basel zum italienischen Verein FC Bologna.

Der letztjährige Neunte der Serie A soll für die Dienste Ndoyes rund neun Millionen Franken plus drei Millionen mögliche Boni an den FCB überweisen. In der Hauptstadt der Region Emilia-Romagna wird Ndoye auf Nati-Spieler Michel Aebischer treffen, der im letzten Sommer von YB zu Bologna wechselte.