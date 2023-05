FC Basel: Das ist der Plan für Halbfinal in der Conference League

Der FC Basel will am Donnerstagabend in den Final der Conference League einziehen. Doch können die Basler die Niederlage gegen St. Gallen vergessen?

Vor einer Woche gewann der FC Basel gegen die AC Fiorentina mit 2:1. SRF

Darum gehts Am Donnerstagabend steht das Halbfinal-Rückspiel in der Conference League an.

Nach einem 2:1-Erfolg im Hinspiel gegen die AC Fiorentina stehen die Chancen für den FC Basel gut.

Einen Tag vor dem Spiel stellen sich Heiko Vogel und Michael Lang den Fragen der Medien.

Nach dem 1:6 gegen St. Gallen muss der FC Basel nun wieder den Schalter umlegen. Zurück auf den Modus «Magische Europanacht». Die hohe Niederlage gegen die Espen also vergessen und die gute Ausgangslage gegen die AC Fiorentina nutzen (Hinspiel endete mit einem 2:1-Erfolg) und in den Final der Conference League einziehen. Wie will der FC Basel das anstellen?

Sportchef und Interimscoach Heiko Vogel will seinen Plan nicht verraten. Der Deutsche meint auf der Match-PK: «Es wird anders als vor einer Woche. Beide Teams starten bei 0:0, wir haben dank des Hinspiels einfach ein wenig die besseren Vorraussetzungen.» Die Partie werde taktisch geprägt sein und «wir werden sehr leiden müssen». Fiorentina werde alles machen, um das Ergebnis noch zu drehen.

«Wir müssen ausblenden, was vorher war»

Die Italiener schätzt der 47-Jährige als gefährlich ein. «Fiorentina wird von Anfang an druckvoll starten», so Vogel, der überhaupt nicht mehr an die 1:6-Schmach gegen die Espen denkt. «Wir müssen ausblenden, was vorher war und nachher sein wird. Wir dürfen nur an das Spiel gegen Fiorentina denken.» Es sein ein grosser Tag, auf den sich alle im Club sehr freuen würden.

Verteidiger Michael Lang ist gleicher Meinung. Der 32-Jährige stellt auch klar, dass alles in der Vergangenheit egal sei. Dass es ein besonderes Spiel sei, sei klar: «Ich würde lügen, wenn ich was anderes sagen würde.» Ist das Halbfinal-Spiel denn auch einmalig? Lang lacht und sagt: «Also ich hoffe, dass wir nächstes Jahr in Europa genauso erfolgreich sein werden.» Aber klar, man könne am Donnerstag etwas Historisches schaffen. «Ich sagte den Jungs, dass man von uns noch in 50 Jahren sprechen wird, wenn wir in den Final einziehen», verrät der FCB-Star.

Die Klatsche gegen St. Gallen erklärt Lang so: «Wir haben alles dem Rückspiel untergeordnet.» Er wolle auch ein grosses Lob an den Trainer aussprechen. «Er lässt den Spielern offen, ob sie spielen wollen oder nicht.» Er habe sich am Sonntag gut gefühlt und deshalb keine Pause gewollt.

Fiorentina-Kader hat viel mehr Marktwert

Wie sehr das Spiel derweil die Italiener beschäftigt, sieht man an der grossen Anzahl italienischer Journalistinnen und Journalisten bei der Pressekonferenz. Auch für die AC Fiorentina ist das Spiel am Donnerstagabend ein extrem wichtiges.

Heiko Vogel war gegen die Espen gesperrt und sah die Pleite von der Tribüne aus. Michael Lang stand im Hinspiel in der Startelf und auch gegen den FC St. Gallen. Der Verteidiger freut sich auf das Spiel am Donnerstagabend.

Und Tatsache ist trotz des 2:1-Siegs im Hinspiel noch immer: Die Italiener sind der Favorit. Allein schon wegen des Kader-Marktwertes. Gemäss «Transfermarkt» sind die Italiener insgesamt fast 237 Millionen Franken wert. Rotblau hingegen nur 45 Millionen. Das ist mehr als fünf Mal weniger. Allein Ex-FCB-Star Arthur Cabral hat einen Marktwert von 14 Millionen.

All das weiss auch Vogel. Angesprochen auf den Brasilianer meint er: «Ich wünsche ihm nur das Beste.» Aber gegen Basel dürfe er kein Tor auflegen und keines erzielen. «Nachher darf er alles wieder kurz und klein schiessen.» Der Deutsche lacht. Trotz des wichtigen Spiels wirkt er gelöst – so wie Lang. Wenn man den beiden glauben mag, wird es kein Problem sein, den Schalter auf den Modus «Magische Europanacht» zu legen. Man darf gespannt sein.

