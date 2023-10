FC Basel: FCB-Boss David Degen wehrt sich gegen Kritik

FCB-Boss David Degen spricht in einer Talksendung über schlaflose Nächte, Kritik an der Club-Strategie und über «Irrtum» Timo Schultz.

1 / 5 David Degen muss zurzeit einiges aushalten. Andy Mueller/freshfocus Der einstige Liga-Krösus FC Basel ist zurzeit auf dem letzten Platz der Super-League-Tabelle. Urs Lindt/freshfocus David Degen ist aber nach wie vor von der Club-Strategie überzeugt. Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts David Degen erklärt in einem TV-Talk die aktuelle Lage beim FC Basel.

Der FCB-Boss ruft den Abstiegskampf aus und spricht über den «Irrtum» bei Ex-Coach Schultz.

Degen betont, man suche zurzeit weder einen neuen Trainer noch einen Sportchef.

Erstmals seit längerer Zeit war FCB-Boss David Degen wieder in einem grösseren TV-Interview zu Gast. Im «Heimspiel-Talk» bei blue sprach er über folgende Themen:

Schlaflose Nächte und Abstiegskampf

Degen gibt zu, dass er wegen der aktuellen Lage beim FCB zuletzt «mehrere Nächte» sehr schlecht geschlafen habe. «Die letzten Spiele haben mir persönlich stark zugesetzt», sagt der 40-Jährige. «Ich bin einer, der nicht verlieren kann. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, will ich gewinnen», so Degen. Von den Spielern sei jetzt mehr gefordert als nur «Schönwetterfussball». «Wir befinden uns im Abstiegskampf», meint er und fordert von den FCB-Profis, nun die Situation anzunehmen. Er selber sei auch nicht schuldlos an der Misere. «Wir haben zwei, drei Fehlentscheide getroffen, was das Personal angeht, sagt Degen.

«Irrtum» Timo Schultz

«Im Nachhinein hat es uns auch erschreckt», meint Degen zur Trainerwahl des geschassten Timo Schultz und fügt an: «Es hat sich früh abgezeichnet, dass die Wahl ein Irrtum ist.» Sportdirektor Heiko Vogel habe im Frühjahr zwei Kandidaten präsentiert. Nachdem es sich beim ersten Kandidaten hingezogen hätte, hätte man sich auf Schultz fokussiert. Der Deutsche habe sich bei den Gesprächen stark präsentiert. In der Umsetzung hätte es dann bei der sportlichen Führung aber bereits «sehr sehr früh» Zweifel gegeben. Selbst eine Schultz nahestehende Person hätte Degen gesagt, er habe sich total verändert. Die «Ausreden» der vielen Transfers lasse er nicht gelten. Beim Europacup-Out gegen Kostanay seien ja etwa Ndoye und Calafiori noch dabei gewesen.

Heiko Vogel

Degen spricht im Talk davon, dass «innerhalb der Mannschaft einige Dinge vorgefallen» seien, die die Trennung von Schultz unabdingbar gemacht hätten. Als man anfangs August gemerkt hätte, dass es eng werden könnte, habe Vogel den Markt sondiert. Am Ende sei der Deutsche aber zur Überzeugung gekommen, den Trainer-Job selbst anzutreten.

Der FCB-Boss räumt ein, dass er damit zunächst nicht gerechnet habe. Nun sei er aber von der Lösung überzeugt. «Er kennt die Mannschaft zu 100 Prozent. Jetzt muss er die Verantwortung übernehmen, den Club da raus zu führen», so Degen. Dementieren, dass Vogel dereinst wieder auf den Sportchef-Posten zurückkehrt, will Degen nicht. «Wir suchen keinen Trainer, Heiko ist der Trainer.» Ein Sportchef werde «Stand jetzt» auch nicht gesucht.

Heiko Vogel bleibt weiter an der FCB-Seitenlinie. Urs Lindt/freshfocus

Tiefpunkt gegen Ouchy

Bei der 0:3-Pleite gegen Stade Lausanne-Ouchy habe im Joggeli bereits vor dem Spiel eine «sehr angespannte Situation» geherrscht, erklärt Degen. Diese habe sich im Verlauf des Spiels dann weiter zugespitzt. Die Muttenzerkurve hätte er noch nie so aufgebracht erlebt, aber dafür habe er Verständnis. «Ich verstehe jeden Fan, der seinen Unmut raus liess», so Degen und weiter: «Es war ein Auftritt, den wir uns in der Art nicht erlauben dürfen.» Für ihn sei der Tag eine Situation gewesen, die ihm «persönlich sehr nah ging».

Kritik an der Club-Strategie

«Es ist einfach nur traurig, was aus unserem FCB geworden ist», kommentierte Granit Xhaka nach dem Ouchy-Spiel auf Instagram. Degen will nicht darauf eingehen und meint bloss: «Granit kann sagen, was er will.» Auch anderweitige Kritik an der Vereinsphilosophie lässt er nicht gelten. «Unsere Strategie ist nicht vogelwild, wir haben eine ganz klare Strategie». Jene sehe vor, den Club wirtschaftlich nachhaltig gesund aufzustellen. «Unsere Strategie ist wirtschaftlich zu 100 Prozent aufgegangen», betont Degen mit Verweis auf die 90 Millionen Transfererlöse, die man innert zwei Jahre eingespült habe.

Zudem habe man das strukturelle Defizit von 35 Millionen Franken auf acht Millionen im kommenden Jahr gesenkt. Der Fokus auf Leihspieler zu Beginn seiner Amtszeit sei unabdingbar gewesen: «Wir haben keinen, der für Verluste das Portemonnaie aufmacht.» Eigene Fehler gesteht Degen primär in der Aussendarstellung ein. «Wir hätten in der Kommunikation viel demütiger auftreten müssen», erklärt der FCB-Präsident und räumt ein, die Erwartungen in der Öffentlichkeit zuweilen zu hoch geschürt zu haben.

