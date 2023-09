FC Basel: FCB-Ärger über spätes Gegentor gegen Luzern

Xhaka ärgert Gegentor

Immerhin in der Abwehr zeigten sich die Basler nach dem bisher so miserablen Saisonstart verbessert. 14 Gegentreffer hatte der FCB in den ersten sechs Spielen hinnehmen müssen. Gegen Luzern setzte Schultz in der Verteidigung erstmals auf eine Dreierkette. «Ich habe mir dadurch mehr Stabilität erhofft», so der Deutsche. Ein Plan, der zumindest phasenweise ganz gut aufging.