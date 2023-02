FC Basel: Gegen Trabzonspor droht ein Auswärtsspiel im Joggeli

Rotblau muss zu Hause eine 0:1-Hypothek aufholen, um in den Achtelfinal einzuziehen.

Trainer Heiko Vogel will gegen Trabzonspor auf eine «kontrollierte Offensive» setzen.

Am Donnerstagabend trifft der FC Basel im Playoff-Rückspiel der Conference League auf Trabzonspor (21 Uhr).

Es ist eine ganz kniffelige Aufgabe, die den FC Basel am Donnerstagabend im St. Jakob-Park erwartet. Nach dem 0:1 im Hinspiel braucht der FCB gegen das favorisierte Trabzonspor zwingend einen Sieg, um doch noch den Einzug in den Achtelfinal der Conference League zu schaffen.

Knapp 20’000 Tickets hat der Club bis am Mittwochmittag abgesetzt – allerdings bei weitem nicht alle davon an den eigenen Anhang. Denn am Donnerstag dürften mehrere Tausend türkische Fans im Stadion erwartet werden. Eine genaue Zahl kann der FCB zwar nicht nennen, «es sind aber mehr als bei einem normalen Heimspiel», teilt man mit.