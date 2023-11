FC Basel: Fabio Celestini spricht über sein erstes Spiel gegen Kriens

Frei hatte sich bis zuletzt hinter Vorgänger Heiko Vogel gestellt. «Ich denke nicht, dass es schon wieder einen Trainerwechsel braucht», hatte er noch am Sonntag nach dem 0:3 gegen Lausanne-Sport erklärt. Nach der Entlassung von Vogel stand nun drei Tage danach erstmals Celestini an der Basler Seitenlinie.

Celestini schnappt sich Barry

«Ich habe mich am Montag innerhalb von einer Sekunde entschieden. Wenn du den FC Basel trainieren kannst, musst du einfach ja sagen», so Celestini selbst über seinen neuen Job. Mit seinem Einstand zeigte sich der ehemalige Nationalspieler nicht unzufrieden. «Es war heute ein bisschen egal, wie wir spielen. Die Hauptsache ist, dass wir in der nächsten Runde sind.» Für grosse taktische Massnahmen sei in den ersten zwei Tagen kaum Zeit geblieben. «Ich habe darum von meiner Mannschaft noch kein perfektes Spiel erwartet.»