FC Basel gegen AC Fiorentina: So feiern die FCB-Fans

Am Donnerstagabend will der FC Basel in den Final der Conference League einziehen. Alle im Club sind heiss, die Fans sind es ebenso.

Vor einer Woche gewann der FC Basel gegen die AC Fiorentina mit 2:1. SRF

Am Donnerstagabend ist es so weit. Dann hat der FC Basel die historische Chance, als erster Schweizer Verein überhaupt in den Final eines europäischen Wettbewerbs vorzustossen. So steht nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel das Rückspiel im Halbfinal der Conference League gegen die AC Fiorentina an – ein Remis reicht also.

Alle sind bereit. Interimscoach und Sportchef Heiko Vogel, Verteidiger Michael Lang auch. Das verrieten sie an der Pressekonferenz vor dem Kracher am Mittwoch. Die Anhängerinnen und Anhänger des FC Basel sind es ebenso. So ist seit Tagen der St.-Jakobs-Park ausverkauft – 36’000 Fans werden also im Joggeli sein und mehrheitlich die heimischen Farben anfeuern.

So feiern die Fans des FC Basel

Doch auch wenn der FC Basel in den Final einzieht, gewonnen ist noch nichts. Bereits am Sonntag steht das Ligaspiel gegen Lugano an – drei Punkte sind dann im Kampf um Europa Pflicht. Vogel will daran aber jetzt nicht denken: «Dieses Thema interessiert mich gar nicht. Es ist auch nicht im Hinterkopf, das wäre auch überhaupt nicht gut. Und das soll gar nicht despektierlich klingen, aber wir konzentrieren uns vollständig auf den Conference-League-Halbfinal.»

Marwin Hitz widerspricht derweil seinem Coach. Im Interview mit der «Basler Zeitung» sagt er: «Für mich hat die Liga den grösseren Stellenwert als die Conference League.» Deshalb sei dieses Thema für ihn so frustrierend. «Weil man die Spiele der Conference League nie richtig geniessen kann, da wir in der Liga nicht performen.»

Und den FCB-Fans? Nun, die sind erst mal vor allem heiss auf den Fiorentina-Kracher. Die Muttenzerkurve kündigt an, dass sich alle Fans bereits um 14 Uhr (!) in der Steinenvorstadt versammeln sollen. «Die perfekte Ausgangslage fürs Rückspiel ist geschaffen. Wir stimmen uns in den Steinen auf den Halbfinal ein.» Danach werde man gegen 17.30 Uhr zusammen zum Joggeli laufen und die Mannschaft dorthin bringen, wovon alle träumen. Die Fans der Fiorentina hingegen versammeln sich während des Tages auf dem Gelände der Kaserne.

Sollte Rotblau dann tatsächlich in den Final einziehen, ist es sehr gut möglich, dass es auf dem Barfi eine spontane Feier gibt. Auf dem Platz, auf dem schon unzählige Rotblau-Feste gefeiert wurden. Mit den Spielern? Daran will FCB-Star Lang keinen Gedanken verschwenden.

Kommt es zu einer Feier auf dem Barfi? Sacha Grossenbacher/feshfocus

«Ich bin auf das Spiel fokussiert»

«Was nach dem Spiel kommt, habe ich weit weggeschoben. Ich bin auf das Spiel fokussiert», so der 32-Jährige. Und alles, was an positiven Nebeneffekten komme, falls sie gewinnen sollten, nehme er dann mit. «Aber ich würde sowieso am liebsten auf dem Barfi feiern, wenn wir den Final in Prag gewonnen haben.» Ausserdem sei es respektlos der Fiorentina gegenüber, wenn man jetzt schon über das Feiern sprechen würde.

Hitz ist ähnlicher Meinung. Er sagt zur «Basler Zeitung»: «Der Barfi ist – wie ich gehört habe – dafür da, wenn man etwas gewonnen hat. Wenn wir weiterkommen, wäre das ja noch nicht der Fall. Und am Sonntag haben wir ein nächstes wichtiges Spiel.» Ob sich die Spieler an diese Worte halten werden? Das wird man am Donnerstagabend herausfinden, sollte sich der FCB im Freudentaumel dank des geglückten Spiels befinden.