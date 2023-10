FC Basel: FCB-Spieler stehen weiter hinter Trainer Heiko Vogel

Der FCB-Captain will aber dennoch an Trainer Heiko Vogel festhalten.

0:3 im Kellerduell gegen Lausanne-Sport! Nach dem blamablen FCB-Auftritt im Stade de la Tuilière wird es in der Basler Kabine richtig laut. Bereits in der Pause hatte Trainer Heiko Vogel bei seinen Spielern ordentlich Dampf abgelassen, nach Spielschluss knallt es erneut. Fast 20 Minuten dauert es, bis Fabian Frei mit gesenktem Kopf als erster und einziger FCB-Spieler vor die Medien tritt.

«So ein Auftritt wie heute ist für mich unerklärlich, wenn man sich die Trainings unter der Woche anschaut. Das sind zwei komplett unterschiedliche Mannschaften. Das verwundert mich doch sehr», so der FCB-Captain, der seine Teamkollegen in die Pflicht nimmt: «Die Mannschaft muss kapieren, dass es nach fünf vor zwölf ist. Wir müssen endlich umsetzen, was der Trainer will. Wenn wir so auftreten wie heute, werden wir in dieser Saison nicht mehr viele Punkte holen.»