FC Basel: Heiko Vogel spürt den Druck

Heiko Vogel über den Druck

Vor dem Lausanne-Spiel stellte er sich nun den Medien. Er sagte der «BZ Basel»: «Ich weiss, wie die Mechanismen im Fussball sind.» Damit sprach er die Tatsache an, dass er unter grossem Druck steht. Seitdem er nämlich wieder an der Seitenlinie steht, hat er eine Bilanz des Grauens vorzuweisen: In drei Spielen mit ihm kassierte Rotblau sieben Treffer, ein eigenes Tor schoss sein Team nie. Seit der Einführung der Super League kam es noch nie vor, dass der FC Basel in drei aufeinanderfolgenden Spielen punkt- und torlos blieb. Die Niederlage gegen Servette letzten Samstag war zudem das achte sieglose Ligaspiel hintereinander.