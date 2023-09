FC Basel: FCB-Fans wüten nach Entlassung von Timo Schultz

Nun übernimmt an der Seitenlinie Sportdirektor Heiko Vogel interimistisch.

Der FC Basel befindet sich schon länger in der Krise, hat in der Super League nur fünf Punkte eingefahren, genau gleich viele wie der Tabellenletzte Stade-Lausanne Ouchy. Nun war es genug der Misere, der FCB trennte sich per sofort von Trainer Timo Schultz.