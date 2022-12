Der FC Basel zieht nach der Hinrunde Bilanz

David Degen: «Wir haben finanziell in der ersten Mannschaft einen starken Wandel geschafft. Das wird sich in den nächsten Jahren niederschlagen. 2025 sollte alles, was wir im Verein vorgefunden haben, draussen sein.»

«Wir sind dabei, aufzuräumen und zwar, was in den letzten 25 Jahren passiert ist. So sollte der FCB in den nächsten Jahrzehnten nie mehr finanzielle Schwierigkeiten haben.»