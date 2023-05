Kay Voser: «Niemand erwartet, dass der FC Basel den Titel holt» 

Der FC Basel spielt am Donnerstag um den Einzug in den Final der Conference League.

Vor ausverkauftem Haus steht am Donnerstag um 21 Uhr für den FCB ein Mega-Spektakel auf dem Programm (live bei uns). Der Club kann in der Conference League Geschichte schreiben – ein Unentschieden reicht für die Final-Qualifikation. Für viele Spieler könnte das Halbfinal-Rückspiel gegen Florenz wohl die Partie ihres Lebens sein.

SRF-Experte Kay Voser kennt sich mit so einem Halbfinal-Rückspiel aus. Schliesslich stand der langjährige Aussenverteidiger vor zehn Jahren im Europa-League-Halbfinal gegen Chelsea für den FCB auf dem Platz. Damals hatte man aber noch einen 0:1-Rückstand nach dem Hinspiel wettzumachen. «Ich bin nicht sicher, ob wir vor dem Spiel daran geglaubt haben. Während des Spiels aber sicher.» Am Ende reichte es dennoch nicht für die erste Final-Qualifikation eines Schweizer Teams im Europacup. Das könnte der FCB nun, zehn Jahre später, nachholen.

«Man denkt nur an die schönen Momente»

Dass die deutliche 1:6-Pleite in der Super League gegen St. Gallen noch in den Köpfen ist, daran glaubt Voser nicht. «Die Niederlage interessiert niemanden mehr. Das sind zwei paar Schuhe», sagt der 36-Jährige gegenüber 20 Minuten. Jeder würde sich nun auf das Florenz-Spiel freuen. Die positiven Erfahrungen aus dem Hinspiel seien deutlich präsenter. «Man denkt an die schönen Momente in der Conference League und hat nur das im Kopf.»