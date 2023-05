FC Basel: Loic Favé kommt wohl als Co-Trainer

Am Donnerstagabend spielt der FC Basel im Halbfinal der Conference League gegen die AC Fiorentina. Es ist Spiel eins nach der Skandalpartie gegen den FC Zürich (0:2) am Sonntag. In Italien an der Seitenlinie stehen wird Sportchef und Interimstrainer Heiko Vogel. Und das bleibt auch so bis zum Ende der Saison.