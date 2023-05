FC Basel: Der FCB hielt seine Mitgliederversammlung ab

Der FC Basel hielt am Montag seine Mitgliederversammlung ab. Dabei äusserte sich Club-Boss David Degen auch zu der miserablen Leistung der 1. Mannschaft beim 1:6 in St. Gallen.

Sportlich gilt es für den FC Basel nach der 1:6-Schmach in St. Gallen den Fokus auf das grosse Halbfinal-Rückspiel in der Conference League gegen die AC Fiorentina (Donnerstag, 21:00 live bei uns) zu legen. Bereits am Montag fand im Congress Center Basel die ordentliche Mitgliederversammlung des FCB statt.

Degen stinksauer nach St.Gallen-Pleite

Besonders für Aufsehen sorgte bei der GV der Auftritt von Club-Boss David Degen. Der 40-Jährige wurde zu Beginn seiner Rede auf die desaströse Leistung der Basler bei der 1:6-Pleite in St. Gallen angesprochen. «Ich ermahne jeden täglich, dass die Liga unser tägliches Brot ist, erklärte Degen und meinte, die Spieler hätten jene Devise am Sonntag ignoriert.

«Ich wäre gegen St. Gallen gerne nach 15-20 Minuten nach Hause gefahren», so der FCB-Präsident, der schon kurz nach Spielschluss in Florenz geahnt habe, was auf den FCB in der Ostschweiz zukommen könne. «Ein 1:6 darf uns nie passieren», hielt Degen fest und meint, er «zittere jeden Tag» darum, dass internationale Geschäft doch noch zu erreichen.

Degen zeigte aber ein gewisses Verständnis für die desolate Leistung seiner Mannschaft und gibt zu, dass er zu Aktivzeiten wohl auch so schlecht gespielt hätte, wäre er nur drei Tage vorher schon auf dem Platz gestanden. Gewisse Spieler kommen zudem aus Ländern, in denen das internationale Geschäft mehr Prioriät geniessen. Ungeachtet dessen gelte es nun in den letzten drei Liga-Spielen drei Siege einzufahren.

«Wegen Amdouni und Diouf kommt ganz Europa»

Nach einem Mitgliedervotum. dass der Verein zu fest auf junge Spieler setze und die B-Elf nicht konkurrenzfähig sei, verteidigte sich Degen vehement. «Die jungen Spieler sind die, die das Geld bringen», erläuterte der Basler Boss. «Ganz Europa kommt bei uns wegen zwei Spieler ins Stadion. Wegen Amdouni und Diouf. Das sind die zwei, die das Defizit decken könnten. Es sind Ausnahmekönner», so Degen.

Er wisse nicht, ob der FCB jemals mehr Scouts im Stadion gehabt habe, als für die zwei Offensivjuwele. Ganz grundsätzlich sollen auch in Zukunft junge, vielversprechende Akteure zu Rotblau geholt werden. «Beim FCB wird es keine Spieler mehr geben, die nur wegen dem Geld hier sind», gab Degen die Devise vor.

Defizit soll auf 5 Millionen runter

Grosses Thema bei der GV war natürlich auch die Basler Finanzlage. Der Verein FC Basel hat im Jahr 2022 rund 1,7 Millionen Franken eingenommen und 2,7 Millionen ausgegeben. Die AG hat im Vereinsjahr 2022 940'000 Franken Defizit ausgeglichen.

Der FCB habe ein strukturelles Defizit von 15 Millionen, die es mit besonderen Einnahmen wie etwa Spielerverkäufen decken muss, erklärte Vize-Präsident Andreas Rey. «Das Ziel muss es sein, auf ein Defizit von 5 Millionen zu kommen», meint Rey. «In diesem Jahr wird es aber schwer. Es wird wohl so sein, dass wir 1-2 Spieler verkaufen müssen», so der Vize-Präsident weiter.

EM-Euphorie für FCB-Frauenfussball nutzen

Punkto Frauenfussball will man bei Rotblau die Euphorie um die Heim-EM 2025 nutzen. Dafür sollen mehr eigene Spielerinnen eingesetzt werden, Transfereinnahmen generiert und auch Frauen-Spiele im Joggeli durchgeführt werden. Der Antrag des Vereins, die Frauenabteilung in die AG zu überführen wurde klar angenommen. Dies soll dafür sorgen, dass der Verein in Zukunft kein Defizit mehr schreiben muss.

Auch der schwelgende Streit zwischen Verein und AG-Verwaltungsrat wurde an der GV angeschnitten. Vorstandsmitglied Tobias Adler meinte, dass die Meinungsverschiedenheiten noch nicht «abschliessend beseitigt werden konnten». Vereinspräsident Reto Baumgartner bekräftigte den Wunsch, dass der Verein weiterhin 25 Prozent der FCB-AG halte. Man habe jenes Konstrukt kontrovers diskutiert und sei der Meinung, dass es gut sei.