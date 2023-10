FC Basel: Pascal Zuberbühler fordert Entlassung von Heiko Vogel

Die Leistung des FC Basel schlug also hohe Wellen, die sogar bis nach Deutschland kamen. Granit Xhaka übte nämlich auf Instagram Kritik an seinem Ex-Club. Unter dem Ergebnis-Post des FCB auf Instagram schrieb er: «Es ist einfach nur traurig, was aus unserem FCB geworden ist. Da muss es jetzt eine Wende geben.» Auch Pascal Zuberbühler, Ex-FCB-Goalie und jetzt blue-Experte, war wütend. Zwar nicht in Deutschland, aber immerhin in Volketswil im TV-Studio.