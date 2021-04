Jahreskarten-Rückgabe trotzdem möglich : FC Basel reagiert auf Fan-Aktion – Fanshop am Samstag geschlossen

In einer weiteren Protest-Aktion gegen die Vereinsführung wollten am Samstag zahlreiche Fans ihre Jahreskarte im Fanshop des FC Basel abgeben. Dem schiebt der Verein nun einen Riegel vor – und bietet eine Alternative an.

1 / 3 Der Fanshop vor dem St. Jakobs-Park bleibt am Samstag zu. imago images/Sports Press Photo Die Muttenzerkurve hat die FCB-Fans aufgefordert, ihre Jahreskarten abzugeben. freshfocus Es ist eine weitere Protest-Aktion gegen FCB-Besitzer Bernhard Burgener, freshfocus

Darum gehts Viele FCB-Fans wollten am Samstag aus Protest ihre Jahreskarte im Fanshop zurückgeben.

Nun teilt der FC Basel mit, dass der Fanshop am Samstag zubleibt.

Den Fans werden zwei Alternativen für die Rückgabe geboten.

Grosse Aufregung unter der Woche. Auf ihrer Homepage fordert die Muttenzerkurve die Anhänger des FC Basel auf, am Samstag zwischen 11 und 12 Uhr ihre Jahreskarten im FCB-Fanshop zurückzugeben. Am Freitagnachmittag reagiert der Club auf die geplante Protestaktion.

«Die FC Basel 1893 AG bedauert den via muttenzerkurve.ch getätigten Aufruf zur Rückgabe der Halbjahreskarten am kommenden Samstag sehr. Es ist nicht abschätzbar, wie viele Fans diesem Aufruf folgen werden und welche Ausgangslage sich damit in der nach wie vor angespannten Pandemie-Situation auf dem öffentlichen Grund rund um das Stadion ergeben wird», teilt der FC Basel auf seiner Homepage mit. «Deshalb sieht sich der FCB zum Schutz seiner Mitarbeitenden gezwungen, am Samstag, 17. April 2021, den Fanshop beim Stadion und den Stadtlaade an der Schifflände geschlossen zu lassen.»

Die geplante Fan-Aktion dürfte aber trotzdem zu Stande kommen. Diese will der FC Basel auch nicht verhindern. Er empfiehlt jedoch, für das Abgeben der Jahreskarten den Postweg zu benutzen. Zudem habe man für den geschlossenen Fanshop eine Alternative organisiert.

«Es wird am Samstag aussen am Stadion St. Jakob-Park im Sektor B von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr ein Kassenhäuschen geöffnet. Die Teilnehmenden der Rückgabe-Aktion werden gebeten, sich dort entsprechend den Anweisungen des Sicherheitspersonals in die Reihe zu stellen sowie sämtliche gültige Schutzmassnahmen wie Maskenpflicht und Abstandhalten etc. strikt einzuhalten», heisst es in der Mitteilung weiter.

