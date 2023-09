FC Basel: David Degen, Heiko Vogel über Entlassung von Timo Schultz

«Ich habe zwei, drei Tage zu kämpfen gehabt mit dem Ausscheiden in der Conference League. Aber der Entscheid zur Entlassung reifte mit der Zeit. Der Auftritt in Yverdon löste weitere Fragezeichen aus. Er liess Grundtugenden des Fussballs vermissen. Das war erschreckend, was wir für ein Gesicht da gezeigt haben. Aber auch nach Yverdon war der Entscheid noch nicht gefallen. Am Ende hatten wir das Gefühl, dass er den Schlüssel zur Lösung nicht in der Hand hatte.»