FC Basel: So viel Geld bringt der Conference-League-Titel

1 / 5 Aus finanzieller Sicht hatte FCB-Boss David Degen zuletzt nicht viel Grund zum Lachen. Daniela Frutiger/freshfocus Mit dem Einzug in den Conference-League-Final würden die Basler weitere zwei Millionen einnehmen. Daniela Frutiger/freshfocus Zeki Amdouni könnte den FCB im Sommer bereits wieder verlassen. IMAGO/LaPresse

Darum gehts Der FC Basel trifft im Halbfinal-Rückspiel der Conference League auf die Fiorentina.

Ein Finaleinzug oder gar der Titelgewinn würde den finanziell angeschlagenen FCB enorm entlasten.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu den Europa-Millionen.

Am Donnerstagabend winkt dem FC Basel die historische Chance, als erstes Schweizer Team der Geschichte in den Final eines europäischen Wettbewerbs einzuziehen. Doch nicht nur aus Prestigegründen wäre eine Qualifikation für das Endspiel oder gar der Titelgewinn von grosser Bedeutung, auch aus finanzieller Sicht sind die Basler eigentlich auf einen weiteren europäischen Coup angewiesen.

Wie steht der FCB finanziell da?

«Das Jahr 2023 wird finanziell das schwierigste in der Geschichte des FCB», hat Club-Boss David Degen vor einer Woche im Interview mit der «Basler Zeitung» erklärt. Im vergangenen Jahr mussten die Basler ein strukturelles Defizit von rund 30 Millionen Franken hinnehmen. Nur dank der Teilnahme an der Conference League und den lukrativen Verkäufen von Arthur Cabral und Edon Zhegrova konnte der Club den Jahresverlust am Ende auf 1,2 Millionen minimieren. In diesem Jahr droht das nächste dicke Minus.

Wie viel Geld hat der FCB in der Conference League bislang eingenommen?

Rund neun Millionen Franken hat der FCB in dieser Conference-League-Saison allein durch die Preisgelder der Uefa eingenommen. Allerdings stammen nur rund 3,9 Millionen der Einnahmen aus diesem Jahr, den Rest haben sich die Basler in der Gruppenphase im vergangenen Herbst erspielt.

Wie viel Geld ist noch zu holen?

Mit dem Einzug in den Final würden drei Millionen dazukommen, bei einem Titelgewinn noch einmal zwei weitere. Das Heimspiel gegen die Fiorentina dürfte nur durch Ticketeinnahmen ebenfalls rund zwei Millionen in die Vereinskasse spülen.

Schafft der FC Basel den Finaleinzug? Ja. Nein. Ich schaue derzeit nur die Eishockey-WM.

Warum wäre ein Titelgewinn finanziell doppelt lukrativ?

In der Super League kämpft der FCB drei Runden vor Schluss noch um ein europäisches Ticket. Läuft alles normal, reicht es den Baslern maximal noch für einen Platz in der Conference League. Sollte der FCB aber am 7. Juni in Prag im Final der Conference League triumphieren, wäre man automatisch für die Gruppenphase der finanziell lukrativeren Europa League qualifiziert. Allein dafür gäbe es von der Uefa schon 3,6 Millionen.

Muss der FCB im Sommer Spieler verkaufen?

«Nicht, wenn wir nächstes Jahr in der Europa League spielen», so Degen gegenüber der «BaZ». Wird es allerdings nichts mit dem Titelgewinn in der Conference League, sind die Basler im Sommer zwingend auf Transfereinnahmen angewiesen. Die heissesten Kandidaten für einen Wechsel: Zeki Amdouni (22) und Andy Diouf (20).