Super League: Basel spielt Remis in Lugano

Nach einem 0:2-Pausenrückstand gelingt dem FC Basel dank einem späten Tor von Michael Lang ein Remis in Lugano. Servette gegen Winterthur endet ebenfalls unentschieden.

Lugano und Basel spielen 2:2 In einem spannenden Spiel holt der FCB im Tessin noch einen Punkt. (Video: blue)

Die Szene des Spiels:

In der 83. Minute vernaschte Males gleich zwei Luganesi auf der Aussenlinie und flankte präzise zur Mitte, wo Lang am höchsten sprang und per Kopf dem FCB zumindest den einen Punkt in Lugano bescherte.

Die Schlüsselfigur:

Michael Lang war schon bei der magischen Europacup-Nacht gegen Trabzonspor der beste Basler, gegen Lugano brachte er sofort mehr Stabilität in der Abwehr nach seiner Einwechslung nach der Pause und war dann mit seinem Treffer hauptverantwortlich für den Basler Punktgewinn. Bitter: Weil er aus taktischen Überlegungen einen Bottani-Freistoss verzögerte, sah Lang in der Nachspielzeit die Gelbe Karte und fehlt deswegen in der nächsten Woche.

Die bessere Mannschaft:

Lange Zeit war der FC Lugano definitiv die bessere Mannschaft. Die Tessiner kamen schon in der 2. Minute zu einer riesigen Torchance und führen den einstigen Serien-Meister in der ersten Halbzeit phasenweise richtig vor. Nach der Pause beschränkte sich das Heimteam auf das Verwalten des Sieges und wurde dafür prompt bestraft. Basel drehte zum Spielende auf und ergatterte sich doch noch ein Remis.

Das Tribünen-Gezwitscher:

Gleich auf fünf Positionen stellte FCB-Interimscoach Heiko Vogel seine Startelf im Vergleich zum Spiel gegen Trabzonspor um. Fabian Frei und Kasim Adams fehlten in Lugano gesperrt, trotzdem scheint Vogel hier etwas gar viel rumexperimentiert zu haben. Michael Lang war bei der magischen Nacht am Donnerstag bester Basler, im Cornaredo durfte er erst nach der Pause ran. Und unterstrich sein Klasse sofort.

Die Tore:

33.’ I 1:0 I Zan Celar Der Slowene wurde aus dem Mittelfeld lanciert, zog alleine auf Keeper Hitz los und verwandelte souverän. Die FCB-Abwehr wurde dabei mit nur einem Pass ausgehebelt.

38.’ I 2:0 I Ignacio Aliseda Macek dribbelte sich auf rechts gegen den überforderten Vogel durch und zog in Richtung Tor. Kurz vor der Torlinie legte er den Ball pfannenfertig in die Mitte, wo Aliseda nur noch einzuschieben brauchte.

75.’ I 2:1 I Darian Males Novoa löffelte den Ball von der rechten Seite perfekt in die Mitte. Am zweiten Pfosten stand Males goldrichtig und braucht den Ball nur noch über die Linie zu drücken. Obwohl einige Luganesi ein Handspiel von Males monierten, blieb der VAR stumm.

83.’ I 2:2 I Michael Lang Der eingewechselte Aussenverteidiger verwandelte per Kopf eine Flanke von Males zum späten Ausgleich.

Der Ausblick: Weiter gehts mit dem Cup-Viertelfinal. Der FCB spielt dabei am Mittwoch in St. Gallen, während Lugano gleichentags ins Wallis zum FC Sion reist.

Die Stimmen zum Spiel (bei blue):

Michael Lang (FCB): «Die erste Halbzeit haben wir völlig verschlafen. Nach dem Spiel am Donnerstag taten wir uns extrem schwer. Wir kamen nie richtig ins Spiel, wodurch es überhaupt nicht schwer war, in Halbzeit zwei besser zu spielen. Dass diese Mannschaft das Zeugs dazu hat, einen Rückstand aufzuholen, überrascht mich nicht. Der eine Zähler ist aber trotzdem unbefriedigend. Aufgrund des Spielverlaufs müssen wir diesen aber natürlich mitnehmen. Die ganzen englischen Wochen sind nicht ganz einfach, trotzdem freuen wir uns auf die nächsten Wochen».

Darian Males (FCB): «In der ersten Halbzeit war Lugano klar besser. In der zweiten Halbzeit waren wir dann viel besser im Spiel, machten weniger Fehler und konnten verdient zum 2:2 ausgleichen. Wir nahmen uns extrem viel vor, wollten die Null halten und die drei Punkte mit nach Basel nehmen. Das uns dies nicht gelang, ist sehr bitter. Trotzdem haben wir Moral bewiesen und den Rückstand aufgeholt».

Amir Saipi (Lugano): «Wir wurden in der zweiten Halbzeit leider zu passiv. Wir stellten in der Pause auf eine 4er-Kette um und wussten nicht immer, wie wir stehen sollten. Das Unentschieden ist sicherlich eine Enttäuschung. Aber es gilt jetzt vorwärtszuschauen. Trotzdem ist es extrem bitter, wenn du eine 2:0-Führung in der Pause noch aus der Hand gibst. Jetzt wartet der FC Sion im Cup. Wir hoffen jetzt, dass wir nach fünf Spielen ohne Sieg im Cup eine Runde weiterkommen werden.»

Albian Hajdari (Lugano): «Am Schluss haben wir in Halbzeit zwei einfach zu wenig gemacht. Wir sind super gestartet und hätten durchaus auch noch ein Tor mehr erzielen können. Für mich war es sehr speziell gegen meinen Jugendclub zu spielen. Die Umstellung in der Pause führte dann wohl dazu, dass wir uns ein wenig zu sehr zurückzogen. Wir fanden leider die Mischung nicht mehr, welche es gebraucht hätte und weiterhin eine gute Mischung zwischen Offensive und Defensive zu finden».

Servette holt nur einen Punkt Die Genfer kommen gegen den Tabellenletzten Winterthur nicht über ein 1:1 hinaus. (Video: blue)

Die Szene des Spiels:

Servette schien schon früh bevorteilt, Schiedsrichterin Staubli pfiff in der 5. Minute einen Penalty, Diaby war im Strafraum mit der Hand am Ball. Doch dann intervenierte der VAR, der Handspenalty wurde zurückgenommen, da die Hand am Körper gewesen war - ein richtiger Entscheid, der VAR hatte seine Aufgabe richtig gut gemacht.

Die Schlüsselfigur:

Kuster, der Winterthur-Keeper zeigte viele Paraden und sicherte damit seinem Team immerhin einen Punkt. Die Rote Laterne konnten die Zürcher trotz des Zählers aber nicht an Sion abgeben.

Die bessere Mannschaft:

Servette machte von Beginn weg mehr für das Spiel, trieb den Ball nach vorne. Kurz vor der Pause wurden die Grenats belohnt. Nach dem Ausgleich aus dem Nichts ging es weiter mit dem Einbahnstrassenfussball. Doch Winterthur traf einmal noch den Pfosten, das war gefährlich.

Das Tribünen-Gezwitscher:

Es gab eine Schweigeminute vor Spielbeginn: Den Erdbebenopfern in der Türkei wurde im spärlich gefüllten Stade de Genève gedacht. Kein Wunder waren es nicht mehr Fans, es war sehr kalt, die Bise peitschte durchs Stadion. Immerhin 6123 Zuschauer fanden den Weg in die Arena, mehr als noch im ersten Vergleich der beiden Teams.

Die Tore:

42.’ I 1:0 I Bedia legte im Strafraum schön ab für Severin und der bezwang Kuster mit einem schönen Plattschuss. Es war der erste Treffer des französischen Verteidigers in der Super League.

52.’ I 1:1 I Ein sehr schön vorgetragener Angriff: Ardaiz wurde herrlich steil lanciert und er setzte dem Angriff die Krone auf. Mit einem flachen Weitschuss brachte er den Ball hinter Keeper Frick unter.

Der Ausblick:

Winterthur empfängt am Samstag Leader YB, das wird eine ganz schwierige Partie. Servette reist am Sonntag nach Zürich zum FCZ, der in diesem Jahr noch ungeschlagen ist. Im Letzigrund bedarf es für drei Punkte eine Leistungssteigerung.

Die Stimmen zum Spiel (bei blue):

Kuster (Winterthur): «Die Partie war insbesondere in der zweiten Halbzeit sehr intensiv. Den Punkt wollten wir am Schluss unbedingt mitnehmen. Ich denke, mit diesem können wir gut leben.»