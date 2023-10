FC Basel: Statistik-Plattform sagt FCB-Abstieg voraus

Der Absturz des FC Basel geht ungebremst weiter. Nach vier Niederlagen in vier Spielen muss mit Heiko Vogel bereits der nächste Basler Trainer seinen Posten räumen, für ihn übernimmt per sofort Fabio Celestini. Doch auf den Ex-Nationalspieler wartet eine Mammutaufgabe. Die Statistik-Plattform Swiss Football Data hat aufgrund der bisherigen Ergebnisse 10’000 Super-League-Saisons zu Ende simuliert. Das knallharte Resultat: Der FCB steigt tatsächlich als Tabellenletzter in die Challenge League ab.

«Mein Modell basiert auf über 2000 Super-League-Spielen. Es lernt aus der Vergangenheit, wie gross die Wahrscheinlichkeiten sind, dass ein Team gewinnt oder verliert», erklärt Gründer Simon Wolanin. Dabei würden Faktoren wie Marktwert, die kurz- und langfristige Form sowie ein Elo-Wert – eine Wertungszahl eines Team – berücksichtigt. «Insgesamt simuliere ich so 10’000 Saisons und nehme dann den Durchschnitt», so Wolanin.

Gründer hofft auf Fehl-Prognose

Wolanin selbst hofft, dass sein Modell auch mit dem prognostizierten FCB-Abstieg danebenliegt. «Das wäre ein Desaster für den Schweizer Fussball. Basel ist noch immer der Schweizer Verein, der international am meisten bekannt ist», so der Luzerner. Darum könnten auch die rund 10’000 Follower des X-Channels von Swiss Football Data kaum glauben, was mit dem in der Vergangenheit so erfolgreichen Club gerade passiert, so Wolanin.