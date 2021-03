Das Gerücht machte bereits am Sonntagabend in den sozialen Medien die Runde: Captain Valentin Stocker soll vom FC Basel freigestellt worden sein. Am Montag dann die Bestätigung des Clubs. Medienchef Simon Walter gegenüber 20 Minuten: «Trainer Ciriaco Sforza hat Valentin Stocker ein paar Tage freigegeben und es werden Gespräche geführt. Der Spieler nimmt nicht am Mannschaftstraining teil. Es ist ein interner Vorgang, den wir nicht weiter kommentieren.»

Grund für den Rauswurf: Stocker soll sich laut der «Aargauer Zeitung» intern gegen Trainer Ciriaco Sforza ausgesprochen haben. Am Sonntag war FCB-Boss Bernhard Burgener noch beim Sender «Blue» zu Gast mit Experte und Ex-Nati-Goali Pascal Zuberbühler. Letzterer forderte mehr von den erfahrenen Spielern im Kader: «Ich erwarte mehr, nur auf dem Trainer herumzuhacken ist zu einfach.» Burgener gab Zubi recht und ergänzte: «Ich erwarte, dass jeder sein Bestes gibt, dafür sind sie auch entsprechend bezahlt.» Ausserdem kündigte Burgener Massnahmen an – etwa dass der bisherige Sportkoordinator Philipp Kaufmann (27) als Bindeglied zwischen erster Mannschaft und Sportkommission fungieren soll. Der Prozess sei aber noch im Gange. Gehört Stockers Rauswurf auch zu diesem «Prozess»?

Nach der 2:6-Blamage im Cup war Stocker noch einer der Wenigen, die sich zum Interview stellten: «Wir sind an einem Tiefpunkt angelangt. Momentan befinden wir uns in einer Negativ-Spirale und müssen einen Weg finden, um aus dieser Negativ-Spirale herauszufinden. Wir schaffen dies nur gemeinsam.» Und weiter: «Ich weiss nicht, was es noch braucht, damit jeder in sich geht und sich fragt, was es bedeutet, für diese Farben zu spielen. Mir tut es im Herzen weh und ich glaube, dies geht jedem FCB-Fan so.» Er sei nicht einmal mehr sauer, sondern nur enttäuscht und traurig.