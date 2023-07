Super League: FC Basel gewinnt gegen FC Winterthur

Für die Basler steht nun eine lange Reise nach Kasachstan an.

Der FCB dreht gegen Winterthur einen 0:1-Rückstand in einen 5:2-Sieg.

Wie bei seinem Ex-Club St. Pauli gelingt Timo Schultz auch beim FC Basel in seinem dritten Pflichtspiel der erste Sieg. Das 5:2 gegen Winterthur bot mit sieben Toren und sechs Gelben Karten einiges an Spektakel. «Ich habe meine Co-Trainer gefragt, ob das jede Woche so aussieht», verrät der neue FCB-Coach nach der Partie bei SRF. Seine Assistenten hätten gewitzelt, dass das im Gegensatz zum Vorjahr ganz eine ruhige Partie gewesen sei.