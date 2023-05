FC Basel: Timo Schultz wird wohl neuer Trainer

Am Donnerstagabend spielt der FC Basel im Halbfinal der Conference League gegen die AC Fiorentina. Es ist Spiel eins nach der Skandalpartie gegen den FC Zürich (0:2) am Sonntag. In Italien an der Seitenlinie stehen wird Sportchef und Interimstrainer Heiko Vogel. Und das bleibt auch so bis zum Ende der Saison. Aber wer folgt dann? Gemäss übereinstimmenden Medienberichten könnte es erneut ein Deutscher sein.