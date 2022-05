Podcast «Anderi Liga» : «FC Basel und Vladimir Petkovic – das wäre doch was!»

Die Sportjournalisten Tobias Wedermann und Fabian Ruch sprechen in der neusten Episode des Podcasts «Anderi Liga» über bevorstehende Cupfinals, die Aufstiegsrennen und mögliche Basler Trainerkandidaten.

Belohnt sich St. Gallen endlich mit einem Titel?

Ruch und Wedermann sind sich einig: St. Gallen hätte den Cupsieg am kommenden Sonntag verdient. «Vor zwei Jahren wäre St. Gallen wohl Meister geworden, wenn die Saison aufgrund von Covid nicht abgebrochen worden wäre, letztes Jahr standen sie bereits im Cupfinal – jetzt ist es Zeit, sich zu belohnen», sagt Ruch. Er warnt aber gleichzeitig vor dem unbequemen Gegner Lugano. Wedermann freut sich im Falle eines Cupsieges auf die Feier in St. Gallen. «Die Euphorie in der Ostschweiz ist sehr gross, und da wird es ein riesiges Fest geben, wenn sie das schaffen.»

Aufstiegskrimi in der Schweiz und in Deutschland:

Sowohl in der Challenge League wie auch in der 2. Bundesliga ist es bis zum letzten Spieltag hochspannend. Mehrere Clubs kämpfen noch um den Aufstieg. «Der Sieger im Topduell zwischen Schaffhausen und Aarau am Samstag ist wohl schon mit einem Bein in der Super League», kündigt Tobias Wedermann an. Er glaubt aber, dass der FC Winterthur auch einen Mehrwert für die Super League darstellen würde. «Eine mögliche Barrage zwischen GC und Winterthur wäre allerdings der Super-Gau für alle, die es mit GC halten. Da könnte GC nur verlieren.» Ruch glaubt ebenfalls, dass GC in einer möglichen Barrage die schlechteren Karten hätte als Luzern und hat generell Zweifel an den Super-League-Fähigkeiten der Aufsteigerclubs: «Schaffhausen hat dort nichts verloren, Aarau wäre in einer Barrage gegen Luzern wohl chancenlos.»