Der FC Basel reagiert auf den längerfristigen Ausfall von Mittelfeldspieler Taulant Xhaka und bedient sich dabei beim rund 70 Kilometer entfernten Bundesligaclub SC Freiburg: Amir Abrashi kehrt in die Super League zurück. Der in der Schweiz geborene, albanische Nationalspieler wird bis Ende Saison ausgeliehen mit der Option einer festen Übernahme im Sommer 2021. Am Mittwochnachmittag hat der 30-Jährige seinen Medizincheck in Basel absolviert. «Ich freue mich sehr über den Wechsel zum FCB. Es ging alles sehr schnell in den letzten Tagen, umso grösser ist die Freude, dass es geklappt hat. Ich bin hungrig, habe viel Energie und möchte Erfolg. Ich werde mich für den FCB zerreissen», wird Abrashi in der Mitteilung des FC Basels zitiert.