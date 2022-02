Transfer bestätigt – Hatte einst 16 Mio. Marktwert – das ist der neue Russen-Stürmer beim FCB

«Wir wollen Arthur Cabral durch zwei Spieler ersetzen», hatte FCB-Boss David Degen vor Rückrundenstart angekündigt. Die Hälfte ihres Vorhabens setzten die Basler am Dienstagabend schon einmal um. Vom russischen Traditionsclub ZSKA Moskau wechselt der 23-jährige Fedor Chalow per sofort leihweise ans Rheinknie, wie der FCB offiziell bekannt gab.

Russe kommt ohne Kaufoption

YB-Schreck Chalow

In der russischen Premier Liga kam der neue FCB-Stürmer Chalow in dieser Saison nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Bei 16 Einsätzen hat der Stürmer gerade Mal drei Törchen zu verbuchen. Dass der 23-Jährige aber Potenzial hat, scheint unbestritten. Zwischen 2019 und 2020 bestritt Chalow drei Länderspiele für die russische Nationalmannschaft. Zwischenzeitlich betrug sein Marktwert satte 16 Millionen Franken.

Spannendes Detail: Chalow könnte ausgerechnet am 13. Februar im Knüller gegen YB zu seinem Debüt kommen. Es wäre nicht sein erstes persönliches Duell mit den Bernern. 2017 traf er mit ZSKA in den Playoffs zur Champions League auf YB und stand in beiden Spielen in der Startelf. Am Ende setzten sich die Russen mit 1:0 und 2:0 durch und vermasselten dem Schweizer Meister den Einzug die Königsklasse.