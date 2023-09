FC Basel: Sucht der FCB jetzt überhaupt einen neuen Trainer?

Luzerns Ardon Jashari markierte das 1:1 am Donnerstagabend gegen den FC Basel. SRF

Darum gehts Timo Schultz ist nicht mehr Trainer des FC Basel.

Auf einer Medienkonferenz sprachen David Degen und Heiko Vogel über die Gründe.

Vorwürfe, dass Schultz zu wenig Zeit hatte, wiesen sie zurück.

«Es war keine Kurzschlussreaktion.» Das sagten FCB-Boss David Degen und Sportdirektor Heiko Vogel am Freitagnachmittag immer wieder, als sie über die Entlassung von Trainer Timo Schultz sprachen. Die beiden Club-Verantwortlichen sprachen über eine Entwicklung, bei der sie keine Besserung mehr gesehen hätten. Degen betitelte vor allem den Auftritt in Yverdon als «erschreckend». Vogel gab aber zu: «Die Frage des Zeitpunkts ist berechtigt. Ob er richtig ist, wird die Zukunft weisen.»

Sicher ist: Die nähere Zukunft heisst Heiko Vogel. Der Sportdirektor kehrt nach dem Frühling erneut auf die Trainerbank zurück. Und da bleibt er wohl auch erst mal. Denn Degen wie auch Vogel selbst betonten, dass er keine Interimslösung sei, und beide sprachen explizit davon, dass er Trainer «bis auf weiteres» sei. Und was ist mit seiner Aufgabe als Sportdirektor? «Der macht erst mal Pause», so Vogel. Auf die Frage, ob man überhaupt einen neuen Trainer suche, antworteten Degen und Vogel mit Schweigen.

David Degen fühlt sich «im falschen Film»

Was die Lage so verzwickt macht, erklärte Degen: «Es ist unglaublich schwierig, Trainer des FC Basel zu sein, in vielerlei Hinsicht. Es fordert enorm viel ab. Wir müssen versuchen, fast jedes Spiel zu gewinnen. Man muss diverse Spieler mit unterschiedlichen Sprachen integrieren.» Die Person, die das zu leisten vermag, könne man nicht herzaubern.

David Degen spricht über das Aus von Timo Schultz. Patrick Straub/freshfocus

Das ist leicht erkennbar. Seitdem Degen Boss des FC Basel ist, stehen die Trainer nach kurzer Zeit vor der Tür. Im Februar 2022 feuerte Degen Patrick Rahmen, es folgten Guillermo Abascal, Alexander Frei, Heiko Vogel und nun eben Schultz. Er war der fünfte Trainer in zwei Jahren in der Ära David Degen. Mit dieser Bilanz ist der FCB-Boss alles andere als zufrieden. «Das sind keine schönen Momente», erklärte Degen. «Im Bezug dazu, dass die Saison jung ist und wir schon so eine Entscheidung treffen mussten, fühle ich mich im falschen Film.»

Doch zurück zu Schultz: Der Deutsche hatte in Basel eine katastrophale Bilanz. Nach wettbewerbsübergreifend elf Spielen stand er bei vier Siegen, zwei Remis, fünf Niederlagen. Auch waren da das frühe Aus in der Quali zur Conference League und die schlechteste Trainerbilanz seit Karl Engel vor mehr als einem Vierteljahrhundert: 1,27 Punkte pro Partie. Zu sagen gilt aber auch, dass es bei Rotblau im Sommer einen riesigen Kader-Umbruch gab. Gleich 13 neue Spieler wurden neu verpflichtet. Nicht mitgezählt sind hier Zeki Amdouni und Andy Diouf, welche beide per Kaufoption verpflichtet und danach sofort weiterverkauft wurden. Hinzu kamen unzählige Abgänge von Leistungsträgern.

Nun wartet Lausanne-Ouchy

Fans monieren daher auch, dass man Schultz zu wenig Zeit gelassen hätte. Vogel widersprach dem: «Schultz hatte die Zeit, hier Spieler zu entwickeln.» Doch stimmt das? Als Schultz 2020 Coach beim FC St. Pauli wurde, war sein Start ebenfalls desaströs. Er schied in der 1. Runde des DFB-Pokal aus und hatte 13 sieglose Spiele in Serie. Erst ab der Rückrunde wurde es besser, St. Pauli startete unter Schultz eine Aufholjagd, kämpfte am Ende gar um den Aufstieg.

Vor dem Luzern-Spiel wurde der Deutsche am Mittwoch bei der Match-PK darauf angesprochen. Seine Antwort: «Das war damals vergleichbar mit der Situation jetzt in Basel, mit einem grossen Umbruch im Sommer. Wir sind damals zusammengestanden in der Krise, ruhig geblieben und haben uns die nötige Zeit gegeben.» Das wünsche man sich als Trainer. Schultz’ Wunsch ging nicht in Erfüllung. Mit Neu-Alt-Trainer Vogel wartet am Sonntag nun der FC Stade-Lausanne-Ouchy auf den FC Basel – ein Kellerduell.