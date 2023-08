Transfers: FC Basel holt Yusuf Demir

Der FC Basel musste in diesem Transferfenster bereits einige Leistungsträger in der Offensive ziehen lassen. Zuletzt am Montag Dan Ndoye in Richtung Bologna. Nun steht Rotblau vor einem Zugang eines neuen Stürmers. Noch ist es ein Gerücht, das noch nicht bestätigt wurde: Die Basler sollen kurz vor der Verpflichtung von Djordje Jovanović stehen. Der 24-jährige Mittelstürmer ist aktueller serbischer Nationalspieler und spielte zuletzt für Maccabi Tel Aviv in der israelischen Liga, wo er letzte Saison 22 Tore in 43 Pflichtspielen schoss. Jovanović soll bereits am Mittwoch medizinische Tests beim FCB absolvieren. (flo)