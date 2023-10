FC Bayern München: Manuel Neuer kehrt ins Tor zurück

Es ist so weit. Manuel Neuer spielt am Samstag wieder für den FC Bayern München. Das entschied Trainer Thomas Tuchel.

1 / 3 Manuel Neuer kehrt ins Tor des FC Bayern München zurück. Lennart Preiss/dpa Letztmals stand Neuer am 12. November 2022 beim 2:0 auswärts gegen den FC Schalke im Münchner Tor. AFP Am Wochenende spielt der FC Bayern gegen Darmstadt. Lennart Preiss/dpa

Darum gehts Am Wochenende spielt der FC Bayern gegen Darmstadt.

Dann steht Manuel Neuer wieder im Tor.

Der Torhüter fehlte eine lange Zeit verletzt.

Manuel Neuer wird nach mehr als zehn Monaten Verletzungspause sein Comeback beim FC Bayern München geben. Diese Entscheidung hat Trainer Thomas Tuchel in Absprache mit Neuer und Torwarttrainer Michael Rechner getroffen. Tuchel verkündete den Entscheid am Freitag in München.

Der 37 Jahre alte Kapitän gehört demnach beim Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen den SV Darmstadt 98 wieder zum Kader des deutschen Fussball-Rekordmeisters und erhält direkt einen Platz in der Startelf. Letztmals stand Neuer am 12. November 2022 beim 2:0 auswärts gegen den FC Schalke im Münchner Tor.

Manuel Neuer war schwer verletzt

Der Weltmeister von 2014 hat sein bislang letztes Spiel beim frühen deutschen WM-Aus in Katar am 1. Dezember 2022 gegen Costa Rica bestritten. Im Anschluss an das Turnier hatte er sich bei einer Ski-Tour Schien- und Wadenbein am rechten Unterschenkel gebrochen. Seitdem arbeitete er an seinem Comeback.

Im Winter holte der FC Bayern Nati-Goalie Yann Sommer als Ersatz. Nach viel Kritik wechselte dieser im Sommer zu Inter Mailand und überzeugt dort. In Italien wird er für seine Leistung gefeiert. Sommer stellte zuletzt gar eine historische Bestmarke ein.

