Zeki Amdouni: Nati-Stürmer spricht über die Premier League

28 Tore in sechs Monaten. Dass Zeki Amdounis Wahnsinns-Lauf nach seinem Wechsel zu Burnley in die Premier League nicht einfach so weitergehen würde, war anzunehmen. Von Anlaufschwierigkeiten in der wohl besten Liga der Welt zu sprechen, wäre aber masslos übertrieben. In allen drei Ligaspielen stand Amdouni in der Startelf und im Ligapokal sorgte er gegen Fulham als Joker in der Nachspielzeit für das entscheidende 1:0.