FC Lugano einigt sich mit US-Milliardär Joe Mansueto

In einem Communiqué verkündete der FC Lugano das, was bereits in den letzten Tagen spekuliert worden ist. «Der Verein teilt mit, dass sich seine Aktionäre heute mit einem amerikanischen Käufer geeinigt haben. Die Transaktion wird bereits in den nächsten Tagen abgeschlossen werden (natürlich vorbehaltlich des Genehmigungsverfahrens der Swiss Football League)», so der FC Lugano. Und: «Weitere Informationen werden erst nach der Unterzeichnung der Verträge im Rahmen einer Präsentation für die Medien bekannt gegeben.»