Ardon Jashari: FC Luzern verbietet Transfer zu FC Basel

Dies stellte die sportliche Führung des FCL am Donnerstag klar.

Der FC Luzern wird Ardon Jashari nicht an den FC Basel verkaufen.

Nächste Episode im Transfertheater um Ardon Jashari. Nachdem der 20-jährige Shootingstar am Mittwoch mit einem Interview in der «Luzerner Zeitung» seinen Wechselwunsch zum FC Basel untermauerte und den FC Luzern zu Verhandlungen aufforderte, schiebt am Donnerstag der FCL Jasharis Transferabsichten einen Riegel vor.