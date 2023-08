FC Luzern: Mario Frick spricht nach Europa-Out Klartext

Das nächste Luzerner Geschenk: Die Hibs sorgen mit dem 2:2 für die Entscheidung. SRF

Darum gehts Der FCL verpasst nach dem 2:2 gegen Hibernian (Hinspiel 1:3) die Playoffs der Conference League.

Trainer Mario Frick ist nach dem Spiel sauer und enttäuscht.

«Wir hätten diese Schotten ausschalten müssen», so Frick.

Es hätte die grosse Aufholjagd werden sollen, am Ende bleibt dem FC Luzern nur Frust und Enttäuschung. «Wir haben in beiden Spielen zu viele Geschenke verteilt», sagt Stürmer Kemal Ademi nach dem 2:2 gegen Hibernian und dem Out in der dritten Quali-Runde zur Conference League. Noch deutlichere Worte fand ein Trainer. «Es ist mir unerklärlich, dass wir gegen diesen Gegner von zwei Spielen keines gewinnen, obwohl wir zweimal die bessere Mannschaft sind», so Mario Frick.

Wie schon beim 1:3 vor einer Woche in Schottland ärgert sich der Luzerner Trainer über die beiden Gegentore. «In beiden Spielen haben wir bei vier von fünf Gegentreffern die Füsse im Spiel, so Frick. «Das ist nicht das Niveau, das wir uns vorstellen.» Besonders frustriert Frick, dass Hibernian der deutlich einfachere Gegner gewesen sei, als noch Djurgarden, gegen das sich der FCL in der zweiten Quali-Runde erfolgreich durchgesetzt hatte. «Wir hätten diese Schotten ausschalten müssen», so der Liechtensteiner.

Frick warnt vor Cup-Blamage

Eine würdige Kulisse, um das Duell gegen die Hibs noch zu drehen, wäre am Donnerstagabend eigentlich vorhanden gewesen. «Nach dem 2:1 hat die Hütte gebrannt», findet auch Frick. Die 14’000 Fans in der Swissporanea müssen nun aber vorerst auf einen weiteren europäischen Abend verzichten. Das Playoff-Duell gegen Premier- League-Club Aston Villa fällt ins Wasser. Frick: «Ich bin sauer und enttäuscht. Diese Spiele gegen Aston Villa waren unser grosses Ziel.»

Nach der verpassten Chance auf mindestens zwei weitere Europacup-Auftritte geht es für die Luzerner nun auf der kleinstmöglichen Bühne weiter. Am Sonntag muss der FCL in der ersten Cuprunde in St. Gallen gegen den FC Winkeln ran (2. Liga). «Solche Fehler wie heute können wir uns nicht einmal gegen diesen Gegner erlauben», warnt Frick schon einmal vor.