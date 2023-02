Super League: FC Luzern schlägt Grasshoppers Zürich

Luzern gewinnt gegen GC mit 1:0 Martin Frydeks Freistoss sorgt für den FCL-Sieg gegen die Hoppers. (Video: blue)

Die Szene des Spiels:

In der 76. Minute belohnte sich der FCL für seine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Aussenverteidiger Frydek zirkelte einen Freistoss an der Mauer der Hoppers vorbei zum Siegtor für die Luzerner und erwischte dabei GC-Keeper Moreira in der linken unteren Ecke.

Die Schlüsselfigur:

Pascal Loretz ist erst 19 Jahre jung, doch strahlt bereits grosse Sicherheit im Tor des FCL aus. Die nominelle Nummer 3 im Kasten der Luzerner macht seine Sache in Absenz von Stammgoalie Marius Müller und Ersatzkeeper Vaso Vasic tadellos – so auch beim Heimsieg gegen GC.

Die bessere Mannschaft:

Bei rund einem Grad Celsius in Luzern kommen beide Teams lange Zeit nicht wirklich auf Betriebstemperatur. Sind die Gäste in der ersten Halbzeit noch die leicht aktivere Mannschaft, dreht der FCL nach der Pause auf und verdient sich den knappen Sieg.

Das Tribünen-Gezwitscher:

Erst am Freitag wurde publik, dass Bernhard Alpstaeg als Besitzer des Schützenhauses die Zusammenarbeit mit dem FCL beendet. Zwar hat sich der umstrittene FCL-Patron mit Präsident Stefan Wolf, der Stadt und der Liga zuletzt zu Gesprächen getroffen, doch der Zoff in der Führungsetage bei den Innerschweizern scheint kein Ende zu nehmen. Gegen GC protestierten FCL-Fans erneut mit Transparenten und Sprechchören gegen Alpstaeg.

Die Tore:

76.’ I 1:0 I Martin Frydek Nach einem Foul an Abubakar kommt es zu einem Freistoss aus aussichtsreicher Position für Luzern. Frydek tritt zum Schuss an – und trifft.

Der Ausblick: Für Luzern gehts es nächsten Samstag weiter mit dem Heimspiel gegen den FCB. GC reist derweil am kommenden Sonntag zum Auswärtsspiel nach St. Gallen.

Die Akteure ordnen ein:

Dominik Schmid (GC): «Wir waren in der ersten Viertelstunde gut gestartet, haben viele Chancen kreiert. Wir hatten sonst Mühe, hinten herauszukommen in den letzten Spielen, was uns heute besser gelang. Dann kassieren wir ein vermeidbares Tor und verpassen selber zwei bis drei gute Chancen. In der ersten Halbzeit wollten wir pressen, wir haben viele lange Bälle auf Schürpf erwartet. Es ist einfach so, dass jeder Gegner mal seine Minuten hat, wo er die Spielführung übernimmt. Luzern ist kein einfacher Gegner. Heute können wir aber auch viel Positives von diesem Spiel mitnehmen, vor allem aus unserer Startphase. Nächste Woche wird auch St. Gallen mit Vollgas kommen, darauf müssen wir vorbereitet sein.»

Petar Pusic (GC): «Das war ein gutes Spiel von uns heute. Es ist sehr enttäuschend, dass wir hier ohne Punkte nach Hause müssen. Heute lag es definitiv an der Effizienz, Chancen hatten wir sicher genug. Aus diesem Spiel müssen wir unbedingt diese Leistung mitnehmen. Wenn wir so wie heute spielen in Zukunft, kommen diese Punkte von alleine wieder.»

Martin Frydek (FCL): «Es war heute ein schweres Spiel für uns. Vor allem die zweite Halbzeit war aber viel besser. Auf diesem Platz zu spielen, ist wirklich sehr schwer, vor allem mit diesem Wetter. Ich denke nicht, dass ich noch ein richtiger Torjäger werde (lacht). Aber ich freue mich für mein Tor und viel wichtiger, dass wir heute gewonnen haben.»

Pascal Loretz (FCL): «Die ganze Mannschaft hat heute top gespielt, ich möchte mich da nicht selber hervorheben. Momentan läuft es echt gut, so darf es weiter gehen. Morgen geht es um 10 Uhr wieder in die Schule.»